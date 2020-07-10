"ناسداك" يخالف أداء "وول ستريت" ويحقق إغلاقاً قياسياً تاريخياً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء وول ستريت خلال تعاملات يوم الخميس، فقد انخفض "داو جونز" و"غس أند بي 500" متأثرين بالممخاوف حيال أزمة فيروس "كورونا"، بينما خالف "ناسداك" هذا الأداء وحقق إغلاقا قياسيا تاريخيا جديدا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 12 مليون حالة على مستوى العالم في حين توفي أكثر من 552 ألفاً.



وحذرت المنظمة من أن الأسوأ لم يأت بعد وأن الأمور تتجه نحو مزيد من التفشي السريع لفيروس كورونا الذي لم تتم السيطرة عليه.



ويخشى محللون من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عودة قيود الإغلاق والعزل في بعض الدول مما يضر اقتصاداتها.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد انخفض إلى 1.314 في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون القراءة 1.37 مليون طلب.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.1% وأغلق عند 39.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.2 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 2.2% مغلقا عند 42.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 41.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 361 نقطة) إلى 25706 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 26103 نقاط وأقل مستوى عند 25523 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3152 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3179 نقطة وأقل مستوى عند 3115 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 10547 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10578 نقطة، وسجل أقل مستوى عند 10379 نقطة.