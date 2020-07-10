شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق التحوط تخسر 7.9% من الأصول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صناديق التحوط تخسر 7.9% من الأصول تاريخ النشر: 10/07/2020 استمع خسرت صناديق التحوط العالمية 7.9% من أصولها خلال النصف الأول من العام الجاري، بفعل تداعيات الوباء العالمي على الأسواق المالية.

وكشفت بيانات أبحاث صناديق التحوط، الأربعاء، أن استراتيجيات التداول الأربعة الكبرى فشلت في تحقيق أرباح خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وتعتبر الخسائر المسجلة في النصف الأول من العام الجاري هي الأكبر للصناديق .

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