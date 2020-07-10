الذهب يتماسك فوق 1800 دولار مـع اسـتـمـرار تـأثـيـر الـفـيـروس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية أمس الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2011 عند 1817.71 دولار الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1823.20 دولار.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار مقابل معظم العملات أمس الخميس، حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.
وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلاً مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة.
(وكالات)
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