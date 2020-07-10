شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتخلى عن مكاسبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الخميس في تجاوز ضغوط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفيما أفلتت الأسواق الآسيوية من موجة الانخفاض، تخلت المؤشرات الأوروبية والأمريكية عن مكاسبها في مستهل الجلسة.

في بورصة نيويورك، تراجعت أسهم «وول ستريت» أمس الخميس، متخلية عن مكاسبها في مستهل التداول وبعض مكاسبها الأسبوعية، وسط تجدد المخاوف بشأن الفيروس التاجي وتأثيره على الاقتصاد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 500 نقطة ، أو 2%، كما تراجع مؤشر «إس ند بي» بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 ٪، ماحيا مكاسب قياسية سابقة عند 10.563 نقطة، وضعته على المسار الصحيح لإغلاق قياسي آخر.

ووصلت الأسهم إلى أدنى مستوياتها لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجلت فلوريدا رقماً قياسياً في دخول المستشفيات المتعلقة بفيروس كورونا، كما أبلغت الولاية عن ارتفاع قياسي في وفيات كوفيد.

وكان سهم Walgreens أكبر متخلف في مؤشر داو جونز ، حيث انخفض بنسبة 9 % على أرباح أضعف من المتوقع للربع السابق، كما علقت أيضا برنامج إعادة شراء الأسهم، فيما تم تداول أسهم شركة أبل بنسبة 0.2٪ متخلياً عن مكاسب سابقة.

وكانت أسهم كل من «نتفليكس» و«ميكروسوفت» قد ارتفعت في مستهل تداولات أمس بنسبة 0.9% و1.3% على التوالي، وتقدمت شركة «أبل» بنسبة 0.8%، كما ارتفع «فيس بوك» و«أمازون» و«ألفابت»، حيث ارتفعت أمازون بأكثر من 7% في الأسبوع حتى الآن ليتجاوز سعر السهم 3116 دولاراً، وكسبت «ألفابت» أكثر من 3% في تلك الفترة الزمنية، في حين ارتفعت كل من «ميكروسوفت» و«فيس بوك» و«أبل» بنسبة تزيد على 4% خلال الأسبوع.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعدما ألمحت شركة ساب للبرمجيات إلى تعافي أنشطتها من الضرر الناجم عن جائحة كورونا فيما عزز تفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الصيني البورصة الألمانية، لتحقق أداء أفضل من سائر الأسواق.

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وارتفع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً 0.3%، وقفز سهم ساب 6.5% بعدما أكدت المجموعة الألمانية توقعاتها للعام بأكمله وقالت إن نشاط الأعمال تحسن تدريجياً في الربع الثاني من العام من تأثيرات إجراءات العزل العام العالمية، قبل أن تنخفض كافة مؤشرات القارة في وقت لاحق تحت تأثير تزايد ضغوط زيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 في مختلف أنحاء العالم، ولجوء العديد من الدول لإعادة إغلاق قطاعات ومناطق لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وفي آسيا، عاودت أسهم اليابان الارتفاع أمس الخميس مدعومة بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا عقب ارتفاع نظيرتها الأمريكية الأربعاء، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في البلاد.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.4% إلى 22529.29 نقطة، ليعاود الصعود من انخفاض بنسبة 0.78% في الجلسة السابقة. وتقدم 63 سهماً على المؤشر نيكاي بينما تراجع 158.

وواصل السوق مكاسبه بعد استراحة منتصف اليوم بدعم من أسهم المؤشر شنغهاي المجمع التي ارتفعت لليوم الثامن.

لكن معنويات المستثمرين سرعان ما تقوضت بفعل تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو الخميس، لتبلغ الحالات بذلك مستوى قياسياً يومياً مرتفعاً.

وكان رد فعل السوق محدوداً تجاه بيانات تُظهر ارتفاعاً غير متوقع في طلبيات شراء الآلات اليابانية بنسبة 1.7% في مايو/ أيار بعد تراجع نسبته 12% في إبريل نيسان بسبب الجائحة.

وتقدمت الأسهم المحلية المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن سجل المؤشر ناسداك رابع أعلى مستوى إغلاق قياسي في خمسة أيام الأربعاء. وقفز سهم شركة التكنولوجيا العملاقة مجموعة سوفت بنك 4.52% ليرفع مؤشر قطاع المعلومات والاتصالات 1.6%، ليتصدر قائمة القطاعات من حيث الأداء في البورصة الرئيسية، وأضاف سهم سوني 3.27% وارتفع سهم ياسكاوا إلكتريك 1.98%. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً عند 1557.24 نقطة.

(وكالات)