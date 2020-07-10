شكرا لقرائتكم خبر عن باقة عروض من «زعبيل سراي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترحب «مجموعة جميرا» مجدداً بزوار منتجع «جميرا زعبيل سراي»، ويمكن للزوار التعرف الى الثقافة والعادات التي سادت في عصر الخزامى دون الحاجة لمغادرة المدينة، حيث يزدان المنتجع بالديكورات الداخلية التي تحاكي تلك الفترة. ويقدم المنتجع لزواره تجربة ضيافة لا مثيل لها، بدءاً من الفنون العمرانية التي تبرز فيها القبب المميزة، وثريّات الكريستال المتلألئة المستوحاة من «قصر السلاطين» وقصر «طوب قابي»، إلى اللوحات الجدارية الفخمة، واللمسات الأنيقة وأرضية الردهة الرخامية التي تتموج ألوانها بين تدرجات الأبيض والأسود.

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