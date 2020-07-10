شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للذهب» تطلق عقداً أسبوعياً آجلاً للروبية الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أنها بصدد إطلاق عقد أسبوعي آجل للروبية الهندية/الدولار الأمريكي، بناء على النجاح الكبير لمحفظتها من منتجات الروبية الهندية، الذي سيتم طرحه للتداول اعتباراً من اليوم الجمعة.
وتضمّ مجموعة منتجات الروبية الهندية في بورصة دبي للذهب والسلع كلاً من العقود الشهرية الآجلة للروبية الهندية، وعقود الخيارات للروبية الهندية، وعقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، والعقود الآجلة المصغرة للروبية الهندية. حيث سيساهم العقد الأسبوعي الآجل الجديد للروبية الهندية في زيادة تنوّع هذه المحفظة، ما يوفر للمشاركين في السوق فرصاً أكبر للتحوط والمراجحة على المدى القصير، والوصول إلى أكبر تجمّع في العالم من السيولة الخارجية لمنتجات الروبية الهندية/الدولار الأمريكي المتداولة التي تقدمها بورصة دبي للذهب والسلع.
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