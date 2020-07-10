طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 6 مدن أخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى 6 وجهات أخرى، ما يتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر إلى دبي وعبرها. والمدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: جنيف (15 يوليو)، لوس أنجلوس (22 يوليو)، دار السلام (1 أغسطس/ آب)، براغ وساو باولو (2 أغسطس/ آب) وبوسطن (15 أغسطس/ آب).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات بحلول منتصف أغسطس (آب) 2020 إلى 58 وجهة، بما فيها 20 مدينة في أوروبا و24 مدينة في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشغل طيران الإمارات بعد تلقي الموافقات الحكومية، رحلات إلى الكويت بين الأربعاء 8 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل.

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وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نشهد ارتفاعاً متواصلاً في اهتمام العملاء والطلب على السفر منذ الإعلان عن فتح أبواب دبي أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال، وأيضاً مع اتساع خيارات السفر التي نوفرها ونحن نعيد تدريجياً ربط وجهات شبكة خطوطنا. وفي الوقت الذي نواصل العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستئناف عمليات الطيران، فإننا نؤكد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا».

قال متحدث باسم طيران الإمارات: نؤكد أننا ما زلنا في طور مراجعة متطلبات مواردنا البشرية. وعلى الرغم من أننا نستأنف التشغيل تدريجياً من وإلى مزيد من الوجهات الآمنة والمجدية من حيث العائدات، إلا ان عملياتنا اليوم أدنى كثيراً من ذي قبل.

وأضاف المتحدث: لقد أثّرت علينا جائحة كوفيد-19 مثلما أضرّت بشركات الطيران ومؤسسات السفر الأخرى، وينبغي علينا كشركة مسؤولة ضبط حجم القوى العاملة بما يتماشى مع متطلباتنا التشغيلية المتدنية.

وأوضح: لقد كان موظفونا دائماً من أهم العناصر التي صنعت نجاحاتنا، لذا فإنه لم يكن من السهل علينا اتخاذ مثل هذه القرارات المؤلمة.