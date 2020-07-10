شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: «تسلا» قريبة جداً من تطوير السيارات ذاتية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس التنفيذي ل «تسلا» إيلون ماسك، إن شركته قريبة جداً من تطوير سيارات ذاتية القيادة، مع تحديد أساسيات هذه التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ماسك في مشاركة عبر الفيديو بمؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي، أمس، إن شركة تصنيع السيارات الكهربائية قامت بحل معظم التحديات الأساسية نحو تحقيق المستوى الخامس من السيارات ذاتية القيادة، أو ما تعتبر مركبة لا تحتاج إلى شخص وراء المقود.

وكان ماسك أعلن عن حاجته لتوظيف فريق للذكاء الاصطناعي لشركته «تسلا» في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضح: «أنا واثق من أنه سيكون لدينا المهام الأساسية للسيارات ذاتية القيادة من المستوى الخامس هذا العام»، وتابع: «لا توجد تحديات أساسية الآن».

وتعتبر شركة تسلا لصناعة السيارات أكبر مصنعي السيارات حول العالم من حيث القيمة السوقية، بعد نحو عقد من طرحها للاكتتاب العام.

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