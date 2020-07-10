شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة أبوظبي تدعو إلى تطبيق الإرشادات في مرافق الفنادق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي توجيهاً إلى المنشآت الفندقية في الإمارة بضرورة الالتزام بتطبيق الإرشادات في مرافقها والتعميم على كل العاملين بالالتزام بها. المكاتب الأمامية للفندق: * إلزامية فحص درجة الحرارة . * مراقبة قيود الطاقة الاستيعابية . * أماكن مخصصة للحجر الصحي. * إلزام ضيوف الفندق بتعبئة استمارة البيانات الطبية/ الصحية. المطاعم والمقاهي: * تخصيص وقت محدد للجلوس لتناول الطعام. * التشجيع على تناول الطعام داخل الغرف. * قبول الزبائن الذين لديهم حجز مسبق. * ترك مسافة مترين بين الطاولات. التدبير المنزلي: * على جميع الموظفين ارتداء الكمامات والقفازات. Advertisements * السماح لمدبرتين فقط بالتواجد في الغرفة. * غير مسموح للضيوف التواجد في الغرفة أثناء عملية التنظيف. وحدة غسيل الملابس: * خدمة الميني بار غير مسموح. * التشجيع على استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد. * فصل وتغليف الغسيل عند عملية النقل والتوصيل. الصالونات/ مراكز التجميل: * يجب ألا تقل المساحة بين كراسي الحلاقة عن مترين. * الخدمات المسموحة هي الخاصة بالشعر والأظافر فقط. متاجر التجزئة: * يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شخص عن 4 أمتار مربعة * الحفاظ على قيود الطاقة الاستيعابية. * لا يسمح باستخدام عينات المستلزمات الشخصية. * الالتزام بوجود مسافة آمنة بين المتسوقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياحة أبوظبي تدعو إلى تطبيق الإرشادات في مرافق الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.