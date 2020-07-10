شكرا لقرائتكم خبر عن «جون لويس» تسرح 1300 موظف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلسلة متاجر «جون لويس» البريطانية، أنها ستقوم بإغلاق 8 فروع، مع احتمال خسارة 1300 وظيفة، بعد أن تسبب تفشي الفيروس بالتحول للتسوق الإلكتروني.

وقالت الشركة المالكة لمتاجر البيع بالتجزئة عبر بيان، أمس الخميس، إنها ستواصل الاستثمار بكثافة أكثر في التجارة الإلكترونية، حيث يبدو أن المبيعات عبر الإنترنت ستمثل نحواً من 60 في المئة إلى 70 في المئة.

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