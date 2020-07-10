شكرا لقرائتكم خبر عن «العقـار» يتمـاسـك بالأسهـم وسـط تراجعـات محـدودة لـ«البنـوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على مستوياتها السابقة في ختام جلسات الأسبوع، معززة بمكاسب «العقار»، الذي قلص من حجم الضغوط على مؤشر سوق دبي بتراجعه هامشياً بنسبة 0.05% فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي 0.38%، في وقت جاءت تراجعت البنوك بنسبة طفيفة وبتأثيرات محدودة. وحصدت الأسواق سيولة بلغت 308.8 مليون درهم منها 183.3 مليون في دبي و125.5 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 338.19 مليون توزعت بواقع 290 مليوناً في دبي و48.17 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 5126 صفقة.

واقتصرت التداولات في شاشة الفئة الثانية على 4 أسهم في سوق دبي، إذ صعد «دي إكس بي» 1.68% من خلال التداول على 849.8 ألف سهم بقيمة 101.7 ألف درهم، وزاد «أملاك للتمويل» 0.65% عبر التداول على 7.7 مليون سهم بقيمة 2.38 مليون درهم، في مقابل هبوط «آن ديجيتال» 2.29% و«الإثمار القابضة» و0.8%.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي تراجعاً هامشياً بنسبة 0.05% عند مستوى 2082.19 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، مقابل ارتفاع العقار الذي ساهم بشكل كبير في تماسك السوق.

وارتفع قطاع العقار 0.56% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.36% و «أرابتك» 3.71% و«إعمار مولز» 2.04% و«داماك» 0.66% و«إعمار للتطوير» 0.46%، فيما انخفض «ديار» 0.35% و«الاتحاد العقارية» 3.15%. وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك هامشياً 0.05% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.26%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.11%،

وهبط قطاع الاستثمار 0.39% مع هبوط «شعاع» 3.77% و«سوق دبي المالي» 0.99%، تزامناً مع استقرار «دبي للاستثمار». كما نزل قطاع النقل 1.88% بعد نزول «العربية للطيران» 2.52% و«أرامكس» 1.47% و«الخليج للملاحة» 0.21%.

سوق أبوظبي

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.38% إلى مستوى 4295.48 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والاستثمار أمام صعود العقار والطاقة. وهبط قطاع البنوك 0.5% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.72% و«أبوظبي الإسلامي» 0.79%، وذلك على وقع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.6%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.12% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الاستثمار 1.66% نتيجة نزول «الواحة كابيتال» 3.05% و«إشراق» 1.76% و«العالمية القابضة» 1.53%.

وعلى العكس ارتفع قطاع العقار 0.52% إثر ارتفاع «الدار» 0.56% في وقت استقر «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير.

وصعد قطاع الطاقة 0.96% مع صعود «طاقة» 4.32% و«أدنوك للتوزيع» 0.33% و«دانة غاز» 0.15%.

توجه السيولة

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وعلى صعيد الأسهم الأكثر جذباً للسيولة بسوق دبي، تصدر القائمة «الاتحاد العقارية» ب 47.8 مليون درهم، مغلقاً عند 0.276 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 20.6 مليون درهم، مغلقاً عند 8.89 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 16.6 مليون درهم ليغلق عند 2.75 درهم.

وفي سوق العاصمة تصدر التداولات «الدار» بنحو 25.29 مليون درهم، ليغلق عند 1.81 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً 22.87 مليون درهم ومغلقاً عند 5 دراهم، ثم «أبوظبي الأول» ب 19.29 مليون درهم وأقفل عند 11.04 درهم.

وسجل «أرابتك» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 3.71%، مغلقاً عند 0.67 درهم، في مقابل نزول «مصرف السلام السودان» بنسبة 4.68% إلى 1.22 درهم.

وفي سوق أبوظبي سجل «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.32% ليغلق عند 0.991 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87% وأقفل عند 0.371 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 21.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 16.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و270 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 21.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.64 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.44 مليون درهم محصلة شراء العرب و3.37 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و1.83 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 8.64 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»و«جي إف إتش» و«سيراميك رأس الخيمة» و«أمانات».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة شراء في مقابل اتجاهها نحو التسييل بسوق أبوظبي وبصافي استثمار بلغ 18.46 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 18.46 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 2.3 مليون درهم محصلة بيع.