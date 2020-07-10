شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مليار درهم رصيد ودائع لأجـل أكــثر من عــام فـي إبريـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 ارتفاعاً في وتيرة الإقبال على الودائع لأجل فوق عام، ما رفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى نحو 51 مليار درهم في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات، درهم مقارنة مع رصيدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 البالغ نحو 47 مليار درهم.
وتظهر الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي تواصل الإقبال على هذه الشريحة من الودائع خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، وحتى إبريل/ نيسان من العام الجاري، وسط هدوء الإقبال على الشرائح الأخرى من الودائع، ومن ضمنها الودائع لمدة 3 أشهر، و 6 أشهر.
وتشكل الودائع لأجل أكثر من عام 5.2% من إجمالي رصيد ودائع الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لجميع الآجال، والبالغ نحو 970.4 مليار درهم في نهاية شهر إبريل من عام 2020. (وام)
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