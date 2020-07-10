الإمارات تحتضن 59.18 ألف صيدلية ومتجر أغذية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

بلغ عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الإمارات نحو 59 ألفاً و181 منشأة تنوعت بين المطاعم ومتاجر المواد الغذائية ومحال البقالة والتعاونيات وصناعة الأغذية والمشروبات والصيدليات والمخابز ومحال المثلجات والمرطبات، بينما استحوذت المطاعم على النسبة الأكبر منها بعدد 20 ألفاً و742 مطعماً بنسبة 35% من الإجمالي.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد،استحوذت متاجر المواد الغذائية على 24% من الإجمالي بعدد 14 ألفاً و277 متجراً، ثم البقالة بنسبة 11% بعدد 6446 محلاً، تلتها الأسواق الاستهلاكية والتعاونيات بنسبة 9% بإجمالي 5143 سوقاً. وجاء في الترتيبمنشآت صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8% بعدد 5030 منشأة، ثم الصيدليات بنسبة 5% وبعدد 2801 صيدلية، ثم المخابز بنسبة 5% وبعدد 2709 مخبزاً، تلتها في المركز الأخير محال بيع المثلجات والمرطبات بنسبة 3% بإجمالي 2033 محلاً.

وأكد تقرير الوزارة على النموذج الاقتصادي الناجح الذي حققته الإمارات في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، استناداً إلى تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية. وأوضح التقرير أن تداعيات جائحة كورونا رفعت طلبات المستهلكين على محال السوبر ماركت والبقالات لشراء احتياجاتهم حيث سجلت المبيعات زيادة كبيرة تجاوزت 300%.

وأكد التقرير أن التسوق عبر الإنترنت سيسجل زيادة تصل إلى 78% بحلول عام 2023 .