النفط يهبط مع تفوق مخاوف «كورونا» على مؤشرات تعافي الاستهلاك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار النفط الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام، الهادفة إلى احتواء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مؤشرات لتعاف في الطلب على البنزين بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو ما يوازي 0.4 في المئة إلى 43.08 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 0.5 في المئة الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو ما يوازي 0.6 في المئة إلى 40.65 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة الأربعاء.

قال تاماس فارجا لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس: «إنه نطاق محدود للحركة بسبب المخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا مقابل قوة أسواق الأسهم، على الأخص في الصين، بينما تمنع بيانات بشأن البنزين في الولايات المتحدة أسعار النفط من الهبوط والدعم سيختفي بعد هذا الأسبوع مع ارتفاع حالات فيروس كورونا في عدة ولايات أمريكية.

الأكثر ترجيحاً حدوث نزول واستئناف الصادرات الليبية، إذ مضى قدماً، سيكون هناك تطور آخر يميل إلى الهبوط.

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كما أن السوق في حالة ثبات قبيل اجتماع في 15 يوليو/ تموز للجنة معنية بمراقبة السوق من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وارتفعت أسعار النفط أول أمس الأربعاء إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد كثيراً عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس/ آذار. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 في أنحاء ولايات أمريكية عدة، عزز احتمال تجدد فرض إجراءات العزل العام التي ستكبح على الأرجح أي انتعاش مستمر في طلب الوقود.

ويبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 40 دولاراً للبرميل.

وتسعى ليبيا إلى استئناف الصادرات بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في مرفأ السدر النفطي أول أمس الأربعاء. وتخضع موانئ في البلاد لحصار منذ يناير/ كانون الثاني. لكن ناقلة جرى منعها من دخول المرفأ.

من جهة أخرى، قال الكرملين الخميس إن روسيا لا تعتزم حالياً إجراء محادثات مع السعودية قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس المقرر عقده الأسبوع القادم.