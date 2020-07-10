شكرا لقرائتكم خبر عن 163 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» في الإمارات 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن بنك الشارقة أمس الخميس، نتائجه المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويتضمن تقريرمناقشات الإدارة للنتائج المالية التي سجلها بنك الشارقة والشركات التابعة له.

وحققت عمليات البنك في دولة الإمارات أرباحاً صافية قدرها 163 مليون درهم (مقارنة ب130 مليون درهم عام 2018)، ولكن نتيجة للوضع الاستثنائي في لبنان، تم فرض مخصصات غير محققة وغير نقدية على بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. (ELBank) في لبنان، المملوك بالكامل لبنك الشارقة، مما أدى إلى خسائر سلبية بلغت 488 مليون درهم.

انخفاض الشهرة

وتمثل الخسائر غير المحققة البالغة 274 مليون درهم انخفاض الشهرة، منها 185 مليون درهم بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي، و377 مليون درهم تجاه الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) على التعرض المحدود في السندات السيادية والأرصدة لدى البنك المركزي في لبنان (BDL)، في حين أنه من المتوقع أن يتم إطفاء الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفقاً لإرشادات منتظرة من مصرف لبنان، لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات اعتباراً من عام 2020، وفقاً لتعميم البنك المركزي اللبناني رقم 13129، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يستدعي زيادة بنسبة 20% في حقوق الملكية للبنوك اللبنانية قبل 30 يونيو 2020. (وقد امتثل بنك الشارقة بالكامل لمتطلبات التعميم).

سعر الليرة

وبحلول نهاية يونيو 2020، تخطى سعر صرف الليرة اللبنانية 6000 مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي قام البنك بتغطية الرصيد، ومن المتوقع أن تتم استعادة حوالي 50% من الخسائر المفروضة في 31 ديسمبر 2019 ضمن النتائج المالية للربع الثاني للمجموعة.

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وبناء على ما تقدم، يجب لفت انتباه مساهمينا وشراكائنا في السوق، إلى التغيير الحاصل في ظروف السوق في لبنان، وإلى التعميم المتوقع صدوره عن مصرف لبنان بشأن تكوين حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة ابتداء من عام 2020، وعلى مدى 5 سنوات. وقام البنك بتغطية انخفاض قيمة الشهرة في الربع الثاني من عام 2020، مستفيداً من الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

أبرز النتائج المالية

وبلغ إجمالي الموجودات 31,7 مليار درهم؛ أي ارتفاع بمعدل 9%، مقارنة مع 31 ديسمبر 2018، بينما سجل صافي القروض والسلفيات وقدره 17,73 مليار درهم، ارتفاعاً بمعدل 3%، وارتفع إجمالي ودائع العملاء 6% إلى 21.32 مليار درهم.

وسجل إجمالي صافي خسارة العمليات 148 مليون درهم، مقارنة مع 469 مليون درهم في 2018، وبلغت الخسارة الصافية للفترة 488 مليون درهم، مقارنة مع الربح الصافي بقيمة 130 مليون درهم في 2018.

وتابع البنك خلال السنة، المحافظة على مستويات عالية من السيولة ونسبة قروض إلى ودائع منخفضة.

وسجل العائد على الموجودات 1.54%، والعائد على حقوق الملكية 15.59%، وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 83.16%، ونسبة القروض غير العاملة (صافي) 9.81%، كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية 11.59%، ونسبة الشق الأول 10.42%.