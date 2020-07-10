شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تمنح برنامج سندات الشارقة درجة «Baa2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة موديز برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل لحكومة الشارقة، درجة متوقعة عند «Baa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن التصنيف النهائي يعتمد على تلقيها الوثائق النهائية للإصدار. وأوضحت أن ملف الشارقة الائتماني تدعمه مستويات الدخل المرتفعة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، مع انخفاض التعرض للمخاطر المالية الخارجية، ووجود مصادر تمويل متنوعة. وأضافت أن المخاطر الاجتماعية لها تأثير محدود في الوضع الائتماني في الشارقة، على الرغم من أن سياسات توطين الوظائف وإبقاء مستويات البطالة منخفضة، سيكون لها دور إيجابي في المستقبل المنظور.
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