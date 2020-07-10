بالصور: دبي ترحب بأول فوج سياحي

رحبت فلاي دبي بأوائل مسافريها من السياح القادمين إلى دبي بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة للتدابير المتعلقة بكوفيد-19.

وتم استقبال رحلة فلاي دبي FZ 728 يوم 08 يوليو والقادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي (KBP) في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 21:45. وكان على متنها سبعة مسافرين على درجة رجال الأعمال و159 من ركاب الدرجة السياحية، حيث كان في استقبالهم والترحيب بهم ممثلون عن فلاي دبي ومؤسسة مطارات دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والشركاء الاستراتيجيين في المطار. وكان من بين المسافرين 25 سائحاً اختاروا دبي وجهتهم الأولى للعطلات.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بفلاي دبي: «إحدى ميزاتنا المفضلة في فلاي دبي أن لدينا الفرصة دوماً لتمكين الناس من جميع أنحاء شبكتنا لزيارة بيتنا، ويسعدنا أن نرحب بأول زوار دبي. مع بدء المزيد من المطارات حول شبكتنا العالمية في رفع قيود الرحلات، نتطلع إلى رؤية شبكتنا تنمو إلى 66 وجهة خلال فترة الصيف. لقد عملنا بجد لإعادة تصميم رحلة المسافرين لدينا لتقليل مخاطر كوفيد-19. تتماشى هذه الجهود مع إجراءات الصحة والسلامة العامة الصارمة المعمول بها لضمان شعور الزوار دوماً بالأمان عند وصولهم إلى دبي».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق: «إن تجربة الوجهة الشاملة هي أولويتنا القصوى، وبالتعاون مع فلاي دبي، نضمن أن صحة وسلامة الزوار موجودة في كل خطوة من عملية السفر. مع استمرار دبي كوجهة سياحية عالمية لا بد من زيارتها، نريد أن نؤكد لزوارنا أن المدينة آمنة ونحن متحمسون للغاية لاستقبال الزوار الدوليين مرة أخرى».

وأكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن جميع موظفي مطارات دبي كانوا دوماً ينتظرون بفارغ الصبر استئناف عمليات شركات الطيران المحلية لدينا، وبالتالي فإن من واجبنا الترحيب دوماً برؤية الناس وهم يعودون إلى دبي، وقد اتخذنا خطوات جريئة لضمان توفير كل الترحيب الحار وفق تجربة آمنة ومريحة لا تنسى لزوارنا.