تقرير حديث عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الإمارات

بلغ عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الإمارات نحو 59 ألفاً و181 منشأة تنوعت بين المطاعم ومتاجر المواد الغذائية ومحال البقالة والتعاونيات وصناعة الأغذية والمشروبات والصيدليات والمخابز ومحال المثلجات والمرطبات، بينما استحوذت المطاعم على النسبة الأكبر منها بعدد 20 ألفاً و742 مطعماً بنسبة 35% من الإجمالي في الدولة.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد، في ما يتعلق بـ «نمو الاقتصاد التشاركي وتداعيات كوفيد -19»، استحوذت متاجر المواد الغذائية على 24% من الإجمالي بعدد 14 ألفاً و277 متجراً، ثم محال البقالة بنسبة 11% بعدد 6446 محلاً، تلتها الأسواق الاستهلاكية والتعاونيات بنسبة 9% بإجمالي 5143 سوقاً.

وجاء في الترتيب وفقاً للتقرير منشآت صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8% بعدد 5030 منشأة، ثم الصيدليات بنسبة 5% وبعدد 2801 صيدلية، ثم المخابز بنسبة 5% وبعدد 2709 مخبزاً، تلتها في المركز الأخير محال بيع المثلجات والمرطبات بنسبة 3% بإجمالي 2033 محلاً.

وأكد تقرير الوزارة على النموذج الاقتصادي الناجح الذي حققته الإمارات في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، استناداً إلى تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية.

وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد ومتانته المالية ومنهجه تقوم على التنوع والابتكار وفقاً لمؤشرات ثلاثة أولها القوة المالية وتتضمن الدين العام والدين الخارجي وكلفة الإقراض والغطاء الاحتياطي.

وأوضح التقرير أن تداعيات جائحة كورونا رفعت طلبات المستهلكين على محال السوبر ماركت والبقالات لشراء احتياجاتهم حيث سجلت المبيعات زيادة كبيرة تجاوزت 300%.

وأكد التقرير أن التسوق عبر الإنترنت سيسجل زيادة تصل إلى 78% بحلول عام 2023 وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة تجارة التجزئة والمبيعات الافتراضية 234 مليار درهم العام نفسه.

ولفت تقرير الوزارة إلى ضرورة أن تضع حكومات دول الخليج 5 ركائز أساسية في الاعتبار لتحقيق الاستفادة القصوى من الاقتصاد التشاركي هي وجود نظام حوكمة واضح وإقامة لجنة مشتركة بين القطاعات تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات والسلطات عبر كافة القطاعات وهيئات تنظيم الإنترنت بشأن الآثار الأوسع للاقتصاد التشاركي ووضع أنظمة ولوائح واضحة لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات تشمل ثلاثة محاور هي متطلبات دخول السوق والمسؤولية القانونية وحماية المستهلك ومقدم الخدمة.

وأوصى التقرير بإعادة هيكلة سياسات العمل الجديدة ودمج الجهات الفاعلة في الاقتصاد التشاركي بما في ذلك الشركات الخارجية العاملة في الأسواق المحلية ومقدمو الخدمات في الأنظمة الضريبية الجديدة المعتزم تطبيقها وجعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية من خلال دعم التوطين بها لنمو هذه الظاهرة في المنطقة.