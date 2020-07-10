شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: سندات «الإمارات دبي الوطني» للشق الأول إيجابية للتقييم الائتماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية قبول إدراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وبعائد 6.125% في القائمة الرسمية للأوراق المالية.

وأكدت «موديز»، أن خطوة بنك الإمارات دبي الوطني الناجحة لإصدار السندات الدولارية لتعزيز الشق الأول من رأس المال تعتبر إيجابية لتقييم البنك الائتماني، حيث تسهم في تعزيز مصدات الرسملة للبنك في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وبحسب تقديرات الوكالة يرفع الإصدار الشق الأول لرأسمال البنك بإضافة 64 نقطة أساس إلى 17.5%.

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