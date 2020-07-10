فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى كييف

هبطت رحلة شركة فلاي دبي في مطار بوريسبيل الدولي (KBP) في كييف، معلنة عودة الناقلة لاستئناف رحلاتها المنتظمة بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة لمنع انتشار وباء «كوفيد ـ 19». وكان على متن الرحلة 12 مسافراً على درجة رجال الأعمال، و155 مسافراً على الدرجة السياحية.

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نود أن نشكر السلطات المختصة والعاملين في قطاع السياحة والسفر، لمشاركتهم في دعم استئناف رحلاتنا المنتظمة إلى كييف. مكنت هذه الجهود المشتركة، كييف من أن تكون واحدة من أولى الوجهات التي استأنفنا رحلاتنا إليها على شبكتنا، ونتطلع إلى نقل مزيد من المسافرين إلى أوكرانيا».