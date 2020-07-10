«دبي للإحصاء» يكشف توزيع القوى العاملة في دبي

عززت إمارة دبي من حضورها الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة يرغبها الباحثون عن عمل وأصحاب المواهب والكفاءات العالية، باستقطابها 42.5 ألف وظيفة جديدة في 2019 بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

وارتفع عدد العاملين في الإمارة 1% ليصل الإجمالي إلى 2.964 مليون عامل في 2019 مقارنة مع العام الذي سبقه حيث وصل عدد العاملين فيها قرابة 2.922 مليون عامل، بزيادة قدرها 42.5 ألف عامل «وظيفة جديدة».

وجاءت أنشطة «التشييد» أكثر القطاعات جذباً للعاملين في الإمارة، حيث يعمل فيه قرابة 644.5 ألف عامل يمثلون 22% من إجمالي عدد العاملين في دبي، وجاءت أنشطة «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات» ثانية بنسبة 21% وبواقع 614.5 ألف عامل، وقطاع «النقل والتخزين» ثالثاً بنسبة 10.7% بإجمالي 317.3 ألف عامل، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم رابعة بنسبة 9.5% بواقع 287 ألفاً، وأنشطة الصناعات التحويلية خامسة بنسبة 9% بواقع 262.5 ألف عامل، وخدمات الإقامة والطعام سادسة 7.8% بإجمالي 231.5 ألف عامل.

وجاءت أنشطة الأسر المعيشية سابعة: بواقع 140.4 ألف عامل، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية104 آلاف عامل، وأنشطة الإدارة العامة والدفاع بإجمالي 102 ألف عامل، والأنشطة المالية وخدمات التأمين 46 ألفاً، والقطاع المعلوماتي والاتصالات 40 ألفاً، والأنشطة العقارية 39 ألفاً.

التعويضات

وفيما يتعلق بتعويضات العاملين في الإمارة؛ فقد ارتفعت 1.5% في 2019 ليصل الإجمالي إلى 206 مليارات درهم مقارنة مع عام 2018 والتي بلغت فيها قرابة 203 مليارات درهم بزيادة بلغت 3 مليارات درهم.

وجاء قطاع «تجارة الجملة» أكثر الأنشطة التي تم خلالها دفع تعويضات للعاملين في دبي بنسبة 22% وبقيمة 45.6 مليار درهم، وأنشطة النقل والتخزين ثانية بنسبة 14% بقيمة 29 ملياراً، وثالثاً أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان بنسبة 11% بقيمة 22.4 مليار درهم، ورابعاً قطاع التشييد بنسبة 9.6% وبقيمة 20 ملياراً، وخامساً أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 7.6% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 16 ملياراً.

نسب البطالة

Advertisements



وحافظت دبي على مستويات معدل البطالة فيها خلال العامين الماضيين 2018-2019 بنسبة وصلت إلى 0.5% وهي أقل على المستوى العالمي، حيث بلغت بالنسبة للإماراتيين 4.2% وغير الإماراتيين 0.3%، وبلغت معدلات المشاركة في القوى العاملة 82.8% من إجمالي سكانها، تمثلت في 49.4% للإماراتيين و85.1% لغير الإماراتيين.

العاملون

وارتفع عدد العاملين الإماراتيين في دبي 5% ليصل إلى 86.5 ألف عامل مقارنة مع العام 2018 والذي بلغ عددهم فيه 82.6 ألف عامل، كما ارتفع عدد العاملين غير الإماراتيين والمقيمين إقامة دائمة في دبي 6% ليصل عددهم إلى 2.28 مليون عامل مقارنة مع 2.15 مليون عامل في 2018.

العاطلون

في حين ارتفع عدد الإماراتيين العاطلين عن العمل 10% ليصل تعدادهم إلى 3.8 ألف شخص، مقارنة مع 3.45 ألف عاطل عن العمل في 2018، وكذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من غير الإماراتيين 1% ليصل عددهم إلى 7.08 ألف شخص، مقارنة مع 7.01 ألف عاطل عن العمل في 2018.