«موانئ دبي» تستكمل بناء جناحها في «إكسبو- 2020»

كشفت «موانئ دبي العالمية» عبر منصتها التفاعلية «تويتر» عن إنجاز بناء جناحها في «أكسبو 2020 دبي» قبل الموعد الرسمي الذي كان مقرراً له في أكتوبر المقبل قبيل قرار التأجيل إلى العام المقبل 2021.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة عن إتمام بناء الهيكل الرئيسي للمبنى مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة له في وقت قياسي امتد في الفترة بين 18 سبتمبر 2019 حتى نهاية يونيو 2020، علماً بأن شعار تصميم الجناح يحمل عنوان: «تدفق التجارة عبر الحدود»، والذي يسلط الأضواء على دور «موانئ دبي العالمية» في تمكين الحركة التجارية حول العالم، ليتمكن الناس من الحصول على البضائع التي يحتاجون إليها وفي الوقت الذي يريدونه.

ويأتي تصميم الجناح منسجماً مع العناوين الفرعية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيتمكن زوار الجناح، عبر استخدام أحدث التقنيات، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، من مشاهدة حركة الشحن حول العالم بصورة فورية، والاطلاع على كيفية سير التجارة العالمية وأثرها في كافة نواحي حياة الإنسان يومياً. كما سيتعرّف الزوّار إلى تقنيات مبتكرة مثل «كارغو سبيد»، وهو نظام النقل الذي يعتمد تقنيات «هايبرلوب»، و«بوكس باي» للتخزين المرتفع للحاويات، والذي من شأنه إحداث تحوّل ثوري في سلاسل التوريد عبر كافة أنحاء العالم. وصمّم الجناح من البداية ليغدو مركزاً للتعليم والابتكار والتدريب في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية عند انتهاء معرض «إكسبو»2020، ويُلهم بالتالي الأجيال القادمة لبدء مسيراتهم المهنية في هذا القطاع.