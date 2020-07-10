شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض من أعلى مستوى سجلته في حوالي عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من تصاعد أزمة فيروس "كورونا" حول العالم.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا لم تتم السيطرة عليه بعد ويواصل تفشيه عالميا بوتيرة سريعة وسوف تتجه الأمور نحو الأسوأ.

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ويخشى مراقبون من عودة قيود الإغلاق في عدد من الدول حول العالم الأمر الذي يضر اقتصادها مع تفاقم الأزمة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل عشرين سنتاً إلى 18.962 دولار للأوقية بعد تجاوز الحاجز النفسي 19 دولارا في جلسة الأربعاء للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول عام 2019، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 19.445 دولار وأقل سعر عند 18.83 دولار.