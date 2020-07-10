الاقتصاد

استقرار إيجابي للين الياباني أمام العملة الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية

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استقرار إيجابي للين الياباني أمام العملة الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني على نحو إيجابي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات حكومية أفضل من توقعات المحللين.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "" إلى أكثر من 12 مليون حالة على مستوى العالم في حين ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 552 ألف شخص.

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وحذرت المنظمة من أن فيروس كورونا لم تتم السيطرة عليه بعد كما أن الأمور تزداد سوءاً في ظل التفشي السريع للمرض.


وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر المعروض النقدي "إم 2" في اليابان ارتفع بنسبة 7.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 5.6%، في حين انخفض مؤشر طلبيات الآلات الأساسية في البلاد بنسبة 32% من قراءة مايو/أيار التي سجلت انخفاضا بأكثر من 52%.


وعلى صعيد التعاملات،  استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 107.1، وسجل أعلى سعر عند 107.4 في حين سجل أقل سعر عند 107.09.

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