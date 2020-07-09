تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2020، بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية 1812 دولار.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 801 جنيها، وعيار 18 نحو 686 جنيه، وعيار 24 نحو 915 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6408 جنيها.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية، تخطت حاجز ال1800 دولار، وأن أسعار الذهب في مصر تقترب من تسجيل رقم تاريخي جديد، وعيار 21 يلامس ال800 جنيه.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الأربعاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
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