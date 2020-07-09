شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا من أعلى مستوى له في نحو 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليبتعد المعدن النفيس عن أعلى مستوى سجله في حوالي تسع سنوات خلال جلسة الأربعاء.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا لم تتم السيطرة عليه بعد كما أن الأمور تزداد سوءا ويتفشى المرض بوتيرة سريعة.

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كانت بيانات حكومية قد كشفت عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 1.314 في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون القراءة 1.37 مليون طلب.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% إلى 1803.8 دولار للأوقية بعد تحقيق اعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2011 في جلسة الأربعاء عند 1820.6 دولار، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1825.5 دولار وأقل سعر عند 1799.6 دولار.