شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو مزيد من الارتفاع رغم تصاعد المخاوف حول كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من تصاعد القلق بشأن أزمة فيروس "كورونا" التي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لم تتم السيطرة بعد على فيروس كورونا وأن الأسوأ لم يأت بعد مشيرة إلى أن الفيروس يتفشى بشكل سريع.



وحذرت المنظمة أيضاً من إمكانية انتقال الفيروس عن طريق الهواء في الأماكن المغلقة والمزدحمة مثل المطاعم وصالات اللياقة البدنية.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم أعلى 12 مليون حالة في حين توفي نحو 552 الف شخص.



وكشفت بيانات حكومية عن اننخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 1.314 في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون القراءة 1.37 مليون طلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.