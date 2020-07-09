شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية قوية الآن ليهاجم الدعم المحوري 39.90 ويحاول تأكيد كسره، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستويات 37.50 ثم 36.10 كمحطات سلبية رئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

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