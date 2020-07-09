شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يزيد خسائره ويهبط أدنى 40 دولارا للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق السائد بالأسواق العالمية من عودة قيود الإغلاق والعزل بسبب تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 12 مليون حالة على مستوى العالم كما يقترب عدد الوفيات من 550 الف شخص.



وحذرت المنظمة من أن أزمة كورونا تزداد سوءا وأنه لم تتم السيطرة على الفيروس بعد كما أن وتيرة انتشاره تتسارع بشكل كبير.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت أمس عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.7 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 39.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.2 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 42.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 41.9 دولار.