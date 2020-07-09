شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً بمخاوف عودة قيود الإغلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق السائد بالأسواق العالمية من عودة قيود الإغلاق والعزل العام.



يأتي ذلك بفعل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف الدول حتى تجاوز 12 مليون حالة على مستوى العالم بالإضافة إلى اقتراب الوفيات من 550 ألف شخص.



وصرح رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" بان بلاده نجحت في السيطرة على فيروس كورونا وتعاملت مع الأزمة بأفضل من الولايات المتحدة.

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مع ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة بل ويزداد سوءا ويتفشى بوتيرة سريعة.



وفي سياق آخر، كشفت بيانات حكومية عن أن وتيرة بناء المنازل في كندا بلغت 212 ألف وحدة خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات عند 185 ألف وحدة سكنية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7366، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7413 في حين سجل أقل سعر عند 0.736.