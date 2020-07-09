شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تأمين سعودية تُوضح تأثير الربط الآلي لإجراءات التأمين على الأقساط المكتتبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن عدد من شركات التأمين السعودية عن إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور بإكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني

وقالت كل من شركة المتحدة للتأمين التعاوني، تكافل الراجحي، الصقر للتأمين، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في بيانات منفصلة لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور على أن اكتمال الربع الآلي سوف يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين مركبات سارية بدءً من تاريخ 1 ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.

وقالت الشركات، إن التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور يُشير إلى إمكانية أن يكون لاكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات أثر مالي إيجابي على إجمالي الأقساط المكتتبة.

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هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على إلزامية وجود تأمين سار للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها.

وأشارت الشركات إلى أنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي.

وعليه ستقوم الشركات بمتابعة جميع المستجدات بهذا الخصوص والإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وسبق أن أعلنت كل من شركة بروج للتأمين، سوليدرتي تكافل، الاتحاد للتأمين التعاوني، التعاونية للتأمين، اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

وكان كل من شركة ولاء للتأمين والوطنية للتأمين والمتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" ووملاذ للتأمين، قد أكدت أمس بأن التصريح سينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات لهذا العام.