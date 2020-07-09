شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام كما في 31 مايو 2020، والتي تم استلامها في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى تاريخ 31 مايو 2020 بلغ 247 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب مبلغ وقدره 16.014 مليون ريال سعودي.
وبحسب البيان، بلغ الصافي المتحصل من الاكتتاب العام بعد خصم المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب مبلغ وقدره 231 مليون ريال سعودي.
وأشارت الشركة، إلى أنه تم تخصيص هذه المبالغ لغرض استخدامها كما في نشرة الإصدار والمعدلة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2019، وذلك بتحصيص 59.6 مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
كذلك تم تخصيص مبلغ 52 مليون ريال لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع تلال الدوحة التعليمي بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية، فيما تم تخصيص 66.7 مليون ريال لتمويل شراء كامل حصص الملاّك في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة، ومبلغ 42.7 مليون ريال سعودي لإكمال تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع القيروان التعليمي بمدينة الرياض.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر، في يناير الماضي، بدء التشغيل لمشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي مع بداية العام الدراسي 2021-2022 بدلاً من العام الدراسي 2020-2021.
وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 37.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة المنتهية في 31 مايو 2019.
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