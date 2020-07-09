شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الوطنية للتعليم" تتراجع 9% خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 8.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مايو 2019.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التمويلية خلال الربع الثالث نتيجة لتطبيق معيار 16 على عقود الإيجار الخاصة بشركة الخوارزمي التعليمية وشركة مدارس الغد الأهلية. بالإضافة إلى انخفاض الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية خلال الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 12.8% إلى 55.7 مليون ريال مُقابل إيرادات بلغت 49.4 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2019.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 37.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة المنتهية في 31 مايو 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 29 فبراير 2020، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 29 فبراير 2019.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بالمجمعات التعليمية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من شركة الخوارزمي التعليمية.