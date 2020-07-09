الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار الأمريكي انهياره أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أن الدولار تراجع أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم، وانخفض بقيمة تراوحت بين قرشين إلى 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي.

كما تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأيام الثلاثة الماضية، في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي، وانخفاضه بقيمة تراوحت بين قرشين و4 قروش.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.96 للشراء، 16.06 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار الاثنين الماضي، في البنك المركزي المصري بقيمة تراوحت بين قرشا و4 قروش، لينخفض دون ال16 جنيها لأول مرة منذ 6 أسابيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.95 جنيها للشراء، و 16.08 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.97 جنيه للشراء، و 16.07 جنيه.

جاء ذلك بعدما شهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/ أيار الماضي.