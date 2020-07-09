لمدة 18 ساعة.. قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 7 مناطق، لمدة 18 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الثانية ظهر غدا الجمعة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لتنفيذ اعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الحى السابع – شارع ابو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى)وضعفها عن الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر).

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العيني )، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020، وذلك للقيام بإعمال تحويلات خطوط مترو الإنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم وكذلك 400 مم المغذيان لمنطقة الروضة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.