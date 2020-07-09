شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الارتفاع – تحليل – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بايدو (BIDU) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.20% بما يعادل 2.81 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 130.64 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 138.57، وذلك طيلة ثبات الدعم 124.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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