شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.82% بما يعادل -0.33 نقطة ليستقر على سعر 39.74 دولار، ليستند بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 39.65، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى ا لمتوسط (من 47.68 إلى 31.63).

لهذا وطيلة استقرار السهم أعلى مستوى 39.65 نرجح له الارتفاع من جديد، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 41.56 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه