شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر في نهاية تداولاته على مستوى 45.81 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 44.64، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.26.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد