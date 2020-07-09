شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحلق عالياً – تحليل – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب للجلسة التاسعة له على التوالي بنسبة بلغت 2.23% بما يعادل 1.27 نقطة ليستقر على سعر 58.27، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.91، ليستهدف مستوى المقاومة 59.92.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد