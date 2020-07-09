فيس بوك يستقر بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق – تحليل – 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 2.72 نقطة ليستقر على سعر 243.58 دولار، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة التاريخي 247.54، وهو أعلى مستوى وصل له السهم على الإطلاق، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 247.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 264.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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