شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تقفز بنحو 4% وتتجاوز حاجز 2000 دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن مخاوف تعطل المعروض من المنتجين بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي حاجز 12 مليون حالة على مستوى العالم مما دعا منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن المرض لا يزال يواصل انتشاره سريعا ولم يصل لذروته بعد كما أن أغلب الدول لم تستطع السيطرة عليه.



وفي الولايات المتحدة، تتزايد أيضا أعداد الإصابات بالفيروس، وهو ما جعل عددا من الولايات تبطيء من وتيرة إعادة فتح اقتصاداتها.

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مع ذلك، هناك نشاط في صناعة السيارات بقيادة "تسلا" للمركبات الكهربائية والتي يرتفع سهمها إلى مستوى قياسي الواحد تلو الآخر.



وكشفت "تسلا" عن ارتفاع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الثاني، وتستعد مختلف الشركات للتوسع في صناعة المركبات العاملة بالبطاريات مع الاخذ في الاعتبار استخدامها للبلاديوم في التصنيع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 2014.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2019.1 دولار وأقل سعر عند 1935.6 دولار.