شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات لكن "ناسداك" يحقق مستوى قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، لكن القطاع التكنولوجي دفع ناسداك لتحقيق مستوى قياسي جديد.



وأظهرت بيانات السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يواصل الارتفاع بوتيرة سريعة.



ودعت بعض الولايات لإعادة قيود الإغلاق والعزل نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهي خطوة يرفضها البيت الأبيض.

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كان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" قد أكدج أنه سيكون من الخطأ الشديد إعادة قيود الإغلاق على الاقتصاد والحياة العامة.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد انخفض إلى 1.314 في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون القراءة 1.37 مليون طلب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 25985 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3171 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 10565 نقطة.