شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية على خلاف التوقعات ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المدن الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 40.63$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.85$، وسجل أعلى مستوي عند 40.97$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 43.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.36$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة بحوالي واحد بالمئة ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 % ، بدعم ارتفاع معظم أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 تموز/يوليو،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 539 مليون برميل ، مرتفعا بأكثر من 16% أعلى متوسط خمس سنوات ،مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 541 مليون برميل ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى اكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.0 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

وفى الولايات المتحدة أيضا ،أبلغت السلطات الصحية عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وهي أكبر زيادة تم الإبلاغ عنها من قبل دولة فى يوم واحد ، مع ارتفاع حالات العدوى بالمرض فى 42 من أصل 50 ولاية أمريكية.