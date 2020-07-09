شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع استنادا على آمال انتعاش الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار جلستين ضمن عمليات جني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال انتعاش الاقتصاد الصيني ، بجانب التفاؤل حيال ظهور أدوية ولقاحات لعلاج فيروس كورونا ، مع ظهور علامات التقدم فى الاكتشافات العلمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 372.37 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بنسبة 1.7% ، بفضل صعود سهم شركة ساب بأكثر من 6.5% ، بعدما قالت الشركة إن نشاط الأعمال حقق قفزة بوتيرة أكبر من المتوقع فى الربع الثاني ،وأكدت على توقعاتها للعام بأكمله مع زيادة الإيرادات وأرباح التشغيل.

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فى الصين ،حققت أسواق الأوراق المالية مكاسب قوية لليوم الثامن على التوالي ، الأمر الذي عزز آمال انتعاش ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، وفى ظل توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية ، التي تؤشر أن الاقتصاد الصيني يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا.

على الرغم من الانتشار السريع والمستمر للفيروس التاجي فى الولايات المتحدة والبرازيل والهند ،ومع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة حاجز 12 مليون حالة فى معظم أنحاء العالم ، غير أن هناك حالة من التفاؤل حيال إمكانية السيطرة والقضاء على هذا الوباء ، بفضل اقتراب التوصل لأدوية ولقاحات فاعلة لعلاج المرض ، مع ظهور علامات التقدم فى الاكتشافات العلمية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى سادس مكسب خلال السبع جلسات الأخيرة ، بدعم مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا ،وآمال توسيع التحفيز النقدي فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.