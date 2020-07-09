ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. ولأول مرة عيار 21 يتجاوز 800 جنيه

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 804 جنيهات للجرام.

وعالميا، ارتفع السعر العالمي للذهب، إلي 1800 دولار للأوقية، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

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عيار 18 بـ 689.15 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 804 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 918.85 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6432 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.