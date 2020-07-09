كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 804 جنيهات للجرام.
وعالميا، ارتفع السعر العالمي للذهب، إلي 1800 دولار للأوقية، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 689.15 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 804 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 918.85 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6432 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. ولأول مرة عيار 21 يتجاوز 800 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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