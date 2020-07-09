شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7000 منذ الصباح ولا يزال دونه، وطالما أن السعر فوق 0.6870، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7064.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد