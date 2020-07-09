شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الضيقة والضعيفة، ولا يزال بين الدعم 42.25 والمقاومة 43.38، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين وتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، والتي تم توضيحها في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 44.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي