شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتحرك في مسار ضيق، وبالتالي، لا تغيير على موقفنا الحيادي إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق المقاومة 40.80 أو كسر الدعم 39.90.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي