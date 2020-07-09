شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 18.93 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 19.64، ليبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 18.38 ثم 18.05 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.70 والمقاومة 19.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد