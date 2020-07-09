شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده هذا الصباح، مقترباً من هدفنا الأول 1825.00، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1855.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1766.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد